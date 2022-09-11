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    Selin Ciğerci özel hayatını açıkladı

    Eski kocası Gökhan Çıra ile barışmasının mümkün olmadığını söyleyen Ciğerci, sosyal medya üzerinden ünlülerin kendisine yürüdüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 09:41
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    Selin Ciğerci özel hayatını açıkladı

    Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evliliği magazin dünyasında gündem yaratırken, ayrılığı da günlerce konuşuldu.

    Geçtiğimiz dönemlerde ani bir kararla boşanıp bir süre sonra barışan çift, yeniden ayrılma kararı sonrası evliliklerini sonlandırmıştı.

    Selin Ciğerci hakkında boşanma sonrası yeni aşk iddiaları konuşulurken, Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününe katılmıştı.

    Burada eski kocası ile yan yana halay çeken Ciğerci, akılları karıştırırken, bir yeni açıklama daha geldi.

    "DM üzerinden yürüyenler oluyor"

    Özel hayatı hakkında muhabirlere konuşan Ciğerci, "Bu saatten sonra barışmamız söz konusu olamaz. Şu an hayatımda kimse yok. İnstagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazmıyorum. Bunların arasında ünlüler de var." dedi.

    Artık lüks araçlara binmeyecek

    Lüks araçlarıyla gündem olan Ciğerci, "Artık o lüks araçlarla beni göremeyeceksiniz, öyle bir karar aldım" ifadelerini de ekledi.

    Selin Ciğerci özel hayatını açıkladı #1

    Selin Ciğerci özel hayatını açıkladı #2

    Selin Ciğerci özel hayatını açıkladı #3


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