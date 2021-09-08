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    Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor

    Futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 yılında nikah kıyan Selin Ciğerci, Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşecek davayla anlaşmalı boşanacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 15:49
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    Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor

    İlişkileriyle sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturdu.

    Lüks bir otelde yaptıkları gösterişli düğünün ardından bir dönem ikiz bebek istemeleriyle de gündeme gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti için çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

    2021 yılının başında boşanacaklarına dair ortaya çıkan iddiaların asılsız olduğu söylense de, çift yolun sonuna geldi.

    Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor #1

    LÜKS YAŞAMIYLA ÖRTMEYE ÇALIŞTI

    Ayrılık iddialarının ardından lüks yaşamını sosyal medyadaki takipçilerinin gözüne sokan Ciğerci, tatile gitmek için 27 bin liraya kiraladığı helikopterle dikkatleri dağıtmıştı.

    İYİ İLİŞKİ İMAJI SONA ERDİ

    Gökhan Çıra ile ilişkisini oldukça iyi göstermeye çalışan ve ayağını öperken çekilen görüntülerini de bir dönem sosyal medyada yayınlayan Ciğerci, ayrılık iddialarını daha fazla ertleyemedi.

    Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor #2

    CUMA GÜNÜ BOŞANIYORLAR

    Anlaşmalı boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, cuma günü Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşecek olan dava ile boşanacak.

    2 yıl süren evlilik, tarafların karşılıklı rızasıyla sona erecek.

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