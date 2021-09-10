Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın mal paylaşımının detayları belli oldu

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın mal paylaşımının detayları belli oldu

Görkemli bir düğünle evlenerek dünyaevine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde boşanmaya karar verdi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. İkili, bugün Beykoz Adliyesi’nde görülecek dava sonrası boşanacak. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edildi.

"AYRILIYORUZ"

Ünlü çiftin, boşanmasına Çıra’nın ihanetinin neden olduğu yer alıyor. Ciğerci ise “Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz. Anlaşmalı şekilde boşanacağız” açıklamasını yaptı.

EV BÖLÜŞÜLECEK

Çift, Bodrum’daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirecek

ARABALAR ORTAK

Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

- Mercedes G63: 2 milyon TL

-Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

-Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

Öte yandan geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.