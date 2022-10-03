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    Selin Ciğerci yeni sevgili yaptı

    Gökhan Çıra ile ikinci evliliğini kısa süre önce noktalayan Selin Ciğerci, Merve Boluğur’un düğününe yeni partneriyle geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:41
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    Selin Ciğerci yeni sevgili yaptı

    Eski eşi futbolcu Gökhan Çıra tarafından aldatıldığı ortaya çıkan Selin Ciğerci, özel hayatıla gündemden düşmüyor.

    Düğüne geldi

    İkinci kez boşandıktan sonra ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya karar veren ünlü fenomen, artık yeni sevgilisi olursa paylaşmayacağını söylemişti. Ciğerci, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününe yanında yakışıklı bir adamla katıldı.

    Selin Ciğerci ve yeni sevgilisinin, Merve Boluğur’un düğününde el ele olduğu iddia edildi.

    Selin Ciğerci yeni sevgili yaptı #1

    "Yok aşkım"

    Ciğerci'nin yeni sevgilisinin kim olduğu bilinmezken ünlü fenomen, düğünden de partneriyle paylaşım yapmadı. Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde "Hayatında biri var mı?" sorusuna "Yok aşkım ama biri ile yemekte orada burada foto görürseniz bilin ki arkadaşım ya da tanımaya çalışıyorum." demişti.

    Selin Ciğerci yeni sevgili yaptı #2

    Selin Ciğerci yeni sevgili yaptı #3

    Selin Ciğerci yeni sevgili yaptı #4


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