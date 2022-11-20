Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle tatile çıktı

İki kez Gökhan Çıra ile evlenip boşanan Selin Ciğerci, yeni sevgilisiyle Maldivler'e tatile gitti. Ciğerci, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Gökhan Çıra ile iki kez evlenen ve boşanan Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte yeni sevgilisiyle ilk kez boy göstermişti.

Yeni bir aşka yelken açan Ciğerci, daha önce yeni aşkı hakkında, "Göstermek istemiyorum artık. Takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum." dese de dayanamadı.

Maldivler'deler

Yeni aşkıyla Maldivler'de olan Selin Ciğerci, hem iddialı bikinileriyle hem de sevgilisiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İşte Selin Ciğerci'nin sosyal medya sayfasından paylaştığı o kareler...