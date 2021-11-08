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    Selin Ciğerci'den Uğur Yücel yorumu: Kendisini tanımıyorum

    Selin Ciğerci, katıldığı bir magazin programında usta oyuncu Uğur Yücel'i tanımadığı belirterek, "Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 16:50
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    Selin Ciğerci'den Uğur Yücel yorumu: Kendisini tanımıyorum

    Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

    Ciğerci, programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

    "UĞUR YÜCEL'İ TANIMIYORUM"

    Uğur Yücel'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajı değerlendiren Selin Ciğerci, usta oyuncunun "Dizilere takipçi sayısına göre oyuncu seçildi." sözleri üzerine, Yücel'i tanımadığını söyledi.

    "BİRİNİ TANIMAM İÇİN MAGAZİNDE YER ALMASI GEREKİYOR"

    Ciğerci, "Uğur Yücel'i tanımıyorum. Ekranda görünce hatırladım. Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor. Dizi izlemediğim için oyuncularını da tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

    Selin Ciğerci'den Uğur Yücel yorumu: Kendisini tanımıyorum VİDEO

    Selin Ciğerci den Uğur Yücel yorumu: Kendisini tanımıyorum #1

    Selin Ciğerci den Uğur Yücel yorumu: Kendisini tanımıyorum #2

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