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Selin Ciğerci'den Uğur Yücel yorumu: Kendisini tanımıyorum

Selin Ciğerci'den Uğur Yücel yorumu: Kendisini tanımıyorum

Selin Ciğerci, katıldığı bir magazin programında usta oyuncu Uğur Yücel'i tanımadığı belirterek, "Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor" dedi.