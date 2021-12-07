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- Selin Ciğerci'nin ardından Gökhan Çıra da aşkı buldu! İlk poz geldi...
Selin Ciğerci'nin ardından Gökhan Çıra da aşkı buldu! İlk poz geldi...
Selin Ciğerci ile boşanan 25 yaşındaki eski futbolcu Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı. Çıra aşkını paylaştığı pozla gözler önüne serdi.
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 14:55
- Güncelleme : 07.12.2021 - 15:20
25 yaşındaki eski futbolcu Gökhan Çıra, 9 Eylül'de Selin Ciğerci ile 2 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.
Selin Ciğerci'nin basketbolcu yeni sevgilisinin ardından Gökhan Çıra da kısa sürede gönlünü başkasına kaptırdı.
EMOJİYLE PAYLAŞTI
Yeni sevgilisiyle birlikte çekilen bir pozunu Instagram'dan paylaşan Çıra, sevgilisinin yüzünü koyduğu bir emojiyle gizledi.
Çıra'nın aşk yaşadığı ismin kim olduğu merak edildi.
İşte Gökhan Çıra'nın gizemli sevgilisi...