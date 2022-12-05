Petrol
86.41
0.98%
Euro
19.7105
0.41%
Dolar
18.628
-0.03%
Altın
1.083
0.59%
Borsa
4963
0.00%
Bitcoin
327.020
1.51%
BTXN Coin
5.43
0.00%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Selin Ciğerci'nin evine hırsız girdi

    Selin Ciğerci, Çeşme’de bulunan evine hırsız girdiği belirterek soluğu karakolda aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 07:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selin Ciğerci'nin evine hırsız girdi

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci, Çeşme'deki evine hırsız girdiğini ve yaşananları sosyal medyadan paylaştı. Ciğerci yardımcısıyla karakolda soluğu aldı.

    Selin Ciğerci nin evine hırsız girdi #1

    "Nargilemi çaldılar"

    4 adamın evine girdiğini söyleyen Selin Ciğerci "Eve girip su ve tatlı istemişler. 3 tanesi oyalarken Tea'yı diğeri kış bahçesinden nargile filan bir şeyleri çalıyor. Şikayetçi olduk. Polise anlattık memur bey bile şaşırdı. Yardımcım Tea, gerçekten çok korkmuş daha yeni kendine geliyor" dedi.

    "Haneye tecavüz bu"

    Selin Ciğerci paylaşımında ise "Haneye tecavüz ve hırsızlık... Tüm şikayetlerimi oluyorum plakalarından sokaklara giriş çıkış her şey ellerimde. Benden aldığı çaldığı değerli bir şey değil ama önemi yok, yardımcım kuş gibi korkmuş, inanılmaz sinirliyim" açıklamasında bulundu.

    Selin Ciğerci nin evine hırsız girdi #2


    İngiltere'de hayvan hakları savunucuları Nusr-Et'e baskın yaptı
    Dünya

    İngiltere'de hayvan hakları savunucuları Nusr-Et'e baskın yaptı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı
    Gündem

    SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı

    Görüş Bildir