Selin Ciğerci'nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu

İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra'yı yeniden boşayan Selin Ciğerci'nin yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı.

Yakın dostu Merve Boluğur'un düğününe katılan Selin Ciğerci yanında yeni aşkıyla davete katıldı.

Eski nişanlı ortaya çıktı

Aşk pozları ortaya çıkan Ciğerci'nin yeni aşkının adının Asil Cengiz olduğu ortaya çıktı. Asil Cengiz'in eski nişanlısı ise bomba bir paylaşım yaptı.

"Güleyim mi ağlayayım mı"

Mualla Şahin adlı kişi sosyal medyadan "Ben vereyim: Asil Cengiz. Benim eski nişanlım ve bana borcu var ve mesajlarıma artık cevap vermiyor Selin’le çıktığından beri güleyim mi ağlayayım mı, bilemedim" ifadelerini kullandı.

"Sen öde"

Bu bomba paylaşım sosyal medyada gündem olurken Selin Ciğerci'nin sevgilisinin eski aşkı bir diğer paylaşımda da "Selin Ciğerci sen öde bunun borcunu" diyerek şoke etti.

Mualla Şahin adlı kişi eski nişanlısıyla konuşup IBAN paylaştığı mesajları da ifşa etmekten geri durmadı.