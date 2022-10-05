Petrol
91.71
-0.10%
Euro
18.5206
-0.14%
Dolar
18.5727
0.01%
Altın
1.027
-0.31%
Borsa
3458
-1.91%
Bitcoin
377.797
2.81%
BTXN Coin
10.97
-2.22%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Selin Ciğerci'nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu

    İkinci kez evlendiği Gökhan Çıra'yı yeniden boşayan Selin Ciğerci'nin yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selin Ciğerci'nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu

    Yakın dostu Merve Boluğur'un düğününe katılan Selin Ciğerci yanında yeni aşkıyla davete katıldı.

    Eski nişanlı ortaya çıktı

    Aşk pozları ortaya çıkan Ciğerci'nin yeni aşkının adının Asil Cengiz olduğu ortaya çıktı. Asil Cengiz'in eski nişanlısı ise bomba bir paylaşım yaptı.

    Selin Ciğerci nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu #1

    "Güleyim mi ağlayayım mı"

    Mualla Şahin adlı kişi sosyal medyadan "Ben vereyim: Asil Cengiz. Benim eski nişanlım ve bana borcu var ve mesajlarıma artık cevap vermiyor Selin’le çıktığından beri güleyim mi ağlayayım mı, bilemedim" ifadelerini kullandı.

    Selin Ciğerci nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu #2

    "Sen öde"

    Bu bomba paylaşım sosyal medyada gündem olurken Selin Ciğerci'nin sevgilisinin eski aşkı bir diğer paylaşımda da "Selin Ciğerci sen öde bunun borcunu" diyerek şoke etti.

    Mualla Şahin adlı kişi eski nişanlısıyla konuşup IBAN paylaştığı mesajları da ifşa etmekten geri durmadı.

    Selin Ciğerci nin yeni aşkının eski nişanlısı konuştu #3


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    101 yaşındaki Leyla Nine'den uzun ve sağlıklı yaşamın sırları
    Gündem

    101 yaşındaki Leyla Nine'den uzun ve sağlıklı yaşamın sırları

    'Başörtüsü konusu Türkiye'nin gündeminden düştü'
    Gündem

    'Başörtüsü konusu Türkiye'nin gündeminden düştü'

    Görüş Bildir