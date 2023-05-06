Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'nin ceketini yırttı Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Mustafa Ceceli, sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada en öne kendisini dinlemeye gelen eşi Selin İmer tarafından uyarıldı. İmer, eşini yanına çağırarak ceketinin yırtmacını açtı.

ensonhaber.com Şarkıcı Mustafa Ceceli, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yoğun bir konser takvimi bulunan Ceceli'ye eşlik eden eşi Selin İmer de sık sık sahne önünden destek veriyor. Son olarak sevilen şarkıcı, Bostancı'da hayranlarıyla bir araya geldi. Sahnede uyarıldı Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Mustafa Ceceli, sahnede coşkulu anlar yaşarken eşinin uyarısına takıldı. Selin İmer sahneye yaklaşarak Ceceli'yi yanına çağırdı. Şaşkınlığı kameralara yansıyan şarkıcı, eşinin yanına gitti. Ceketinin yırtmacını açtı Bu sırada İmer, Ceceli'nin ceketinin yırtmacını sahnedeyken açtı. Ardından konser alanındakiler kahkahalara boğulurken, Ceceli de şarkılarını seslendirmeye devam etti. İşte o anlar...