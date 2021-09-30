Selin Şekerci, bu sezon ekranda yok

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Selin Şekerci, bu sezon ekranda olmayacağını söyledi.

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile yaşadığı sürpriz aşk ile gündeme gelen Selin Şekerci (32), önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"NET BİR ŞEY YOK"

Gazetecilerle sohbet eden Şekerci, yeni sezonda ekranda olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, "Henüz belli değil. Okumalar oluyor ama net bir proje yok daha." diye konuştu.