Selin Şekerci'den estetik isyanı

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, ihtiyacı olmadığı halde estetik yaptıranlara kızdı.

Kendisi gibi oyuncu İbrahim Selim ile aşk yaşayan Selin Şekerci, estetik yaptıranları sosyal medya hesabından eleştirdi.

Daha önce katıldığı bir programda göğüslerine silikon yaptırdığını açıklayan Selin Şekerci, estetiği abartanlara sosyal medya hesabından seslendi:

"MODA OLSUN DİYE YAPTIRANLAR VAR"

''Yüzünüze neden bu kadar dolgu yaptırıyorsunuz, özellikle de çenenize? Bir de hep güzel bulduklarım yaptırıyor. Lafım ihtiyacı olmayıp moda diye yaptırana"

Gelen ağır eleştiriler sonrası geri adım atan Şekerci, ''İsteyen istediğini yaptırsın. Zamanı gelince çatır çatır yaptırırım'' dedi.