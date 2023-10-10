Selin Türkmen yaşını açıkladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in yaşı sosyal medyada gündem oldu.

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Son dönemin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosuyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu defa her bölümü büyük yankı uyandıran dizide Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen yaşıyla sosyal medyada gündem oldu.

Kerimcan Durmaz herkesi yanılttı

Sosyal medyada 44 yaşında sanılan güzel oyuncunun gerçek yaşı ortaya çıktı. Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde diziyi izlerken bir video paylaştı. Kerimcan, "Dizideki Çimen gerçek hayatta 44 yaşındaymış!" diye şaşkınlığını dile getirirken herkesin ağzı açık kaldı.

"23 yaşındayım"

Kısa zamanda sosyal medyada gündem olan videoyu izleyenler hemen Google'a "Selin Türkmen" diye yazdı. Çıkan sonuçlarda ünlü oyuncunun 1979 yılı doğumlu olduğu yazıyordu. Konu ile ilgili kullanıcılar Türkmen'i soru yağmuruna tutunca güzel oyuncu açıklama yaptı. Selin Türkmen sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "1 Ağustos 2000 doğumluyum. 23 yaşındayım. İsim benzerliği nedeniyle arama motorunda hata olmuş" dedi.