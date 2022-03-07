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    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan sessiz sedasız ayrıldı

    İlişkilerine bir şans daha veren Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan yeniden yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 07:17
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    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan sessiz sedasız ayrıldı

    TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu sessiz sedasız ayrıldı. Ayrılık haberini Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde açıkladı.

    "SONLANDIRDIK"

    Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı.

    Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan sessiz sedasız ayrıldı #1

    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan sessiz sedasız ayrıldı #2


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