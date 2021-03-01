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Selin Yeninci, koronaya yakalandı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Selin Yeninci, durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakıma kaldırıldı.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 18:11
ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde ‘Saniye’ karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çekimler için Adana'da bulunan Yeninci, evde tedavi görmeye başladı.
Yeninci'nin evde süren tedavisi ise yetersiz kaldı.
YOĞUN BAKIMDA
Genç oyuncu, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.