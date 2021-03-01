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    Selin Yeninci, koronaya yakalandı

    Koronavirüse yakalanan oyuncu Selin Yeninci, durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakıma kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 18:11
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    Selin Yeninci, koronaya yakalandı

    ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde ‘Saniye’ karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Çekimler için Adana'da bulunan Yeninci, evde tedavi görmeye başladı.

    Yeninci'nin evde süren tedavisi ise yetersiz kaldı.

    YOĞUN BAKIMDA

    Genç oyuncu, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

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