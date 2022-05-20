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    Selin Yeninci ödülünü aldı

    Selin Yeninci ödül törenine cesur elbisesiyle damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:30
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    Selin Yeninci ödülünü aldı

    Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizide Meryem karakterine hayat veren Selin Yeninci, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

    Ödülüyle poz verdi

    Yeninci, 2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak '2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

    Ödül töreninde poz veren Selin Yeninci, tercih ettiği cesur kıyafetiyle beğeni topladı.

    Selin Yeninci ödülünü aldı #1

    Selin Yeninci ödülünü aldı #2


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