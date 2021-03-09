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Selin Yeninci, taburcu oldu
Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Selin Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden çıktı.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 13:54
- Güncelleme : 09.03.2021 - 13:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, dizi çekimi için bulunduğu Adana’da koronavirüse yakalandı.
11 GÜN HASTANEDE YATTI
Genç oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu.