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    Selin Yeninci, taburcu oldu

    Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Selin Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 13:55
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    Selin Yeninci, taburcu oldu

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, dizi çekimi için bulunduğu Adana’da koronavirüse yakalandı.

    11 GÜN HASTANEDE YATTI

    Genç oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu.

    Selin Yeninci, taburcu oldu #1

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