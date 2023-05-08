Selin Yeninci'den yeni pozlar Güzel oyuncu Selin Yeninci, son pozlarıyla beğeni topladı.

ensonhaber.com

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandırarak ününe ün katan Selin Yeninci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Annenin Sırrıdır Çocuk'taki rolüyle de o dönem büyük beğeni toplayan Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alırken burun ameliyatı olmuştu.

Paylaşımlarıyla da dikkat çeken Selin Yeninci, son yayınladığı pozlarla olay oldu.

"Saniye ne güzel olmuşsun"

Güzelliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri tarafından, Yeninci'ye "Saniye ne güzel olmuşsun" yorumları yapıldı.