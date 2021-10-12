Selma Ergeç: İkinci el giyinirim

Ünlü oyuncu Selma Ergeç, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Şu sıralar 'Camdaki Kız' dizisinde 'Selen' karakterine hayat veren Selma Ergeç, Re Touch Mag dergisi için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

"RAHAT SEVİYORUM"

Günlük hayatında rahat kıyafetler giymeyi tercih ettiğini ifade eden 42 yaşındaki oyuncu, "Dar giyinmeyi sevmiyorum, sıkılıyorum. Rahat giyinmeyi seviyorum. İkinci el, rahat, yıpransa da bunun sorun olmayacağı giysiler kullanıyorum. Ben kıyafete hizmet etmeyeyim yani, o bana hizmet etsin. Rahatlıktan yanayım." ifadelerini kullandı.

Selma Ergeç, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇOK HAVALI"

"Çok özendiğim tarzlar var ama onları hayatımda tutacak disiplinim yok. Ben de isterim bütün gün topuklularla gezeyim. Çok havalı ve çok hoş buluyorum, çok yakıştırıyorum da giyenlere. Ben giyince 10 dakika sonra bedenim 'Bize ayrılan sürenin sonuna geldik' diyor."

"ET YEMİYORUM"

Doğa ve gelecek için çabaladığını söyleyen Ergeç, "Bireysel olarak et yemiyorum. Kullandığım deterjanları mümkün mertebe doğal içerikli, geri dönüşebilir ürünlerden tercih ediyorum." şeklinde konuştu.

"PLASTİK POŞET HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIM"

Bu konularda hassas olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Plastik poşet zaten hiçbir zaman kullanmadım. Kendimi bildim bileli yanımda alışveriş çantam vardır." açıklamasını yaptı.

"GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"

Selma Ergeç, "Suyu gereksiz yere akıtmamak, çöpleri ayrıştırmak gibi temel şeyleri yapıyorum. Yeri gelmişken ve çöp demişken, en anlamadığım şeylerden biri ise, idrak dahi edemiyorum. İnsan çöpünü neden yere atar? Gerçekten anlayamıyorum!" dedi.