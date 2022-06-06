Semiramis Pekkan seneler sonra sahneye dönüyor

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, 53 yıl sonra eski aşkı Haldun Dormen’in projesi için sahneye dönüyor.

Gençlik yıllarında ablası Ajda Pekkan gibi müziğe yönelmiş ve yıldızı 1968 yılında parlayan Semiramis Pekkan, yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Aşk yaşamışlardı

Semiramis Pekkan, geçmişte 2 yıl kadar Haldun Dormen’le aşk yaşamış, iki ünlü isim ilişkilerine dost olarak devam etme kararı almıştı. Şimdilerde bir sosyal sorumluluk projesi hazırlığında olan Dormen, oluşturduğu kadroya Pekkan’ı da dahil etti.

Eski aşkının teklifine sıcak bakan Semiramis Pekkan, çalışmalara start verdi ve şan dersleri almaya başladı.

"O geceye özel"

Semiramis Pekkan, “Eylül ayında yapılacak bir proje bu. Daha çalışmalar netlik kazanmadı. Haldun Dormen benim çok eski dostum. Sadece o gece için şarkı söyleyeceğim” dedi.