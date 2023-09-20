Semiramis Pekkan'ın oğlu annesini anlattı Semiramis Pekkan, oğlu Zoran Lalvani'yi YouTube programında ağırladı. Anne-oğul samimi konuşmalara imza attı.

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Süperstar Ajda Pekkan’ın kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi Semiramis Pekkan, şu sıralar sosyal medyada pek aktif.

Pekkan, Hint asıllı milyarder Gulu Lalvani'den olan oğlu Zoran'ı YouTube kanalına konuk etti. İsviçre'de yaşayan Zoran, annesi için İstanbul'a geldi.

"Anneni 3 kelimeyle tarif eder misiniz?"

Pekkan'ın en çok 'Ben Böyleyim' adlı şarkısını sevdiğini söyleyen Zoran, "Anneni 3 kelimeyle tarif eder misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Mütevazı, zarif ve güzel. Bazen çok baskıcı olabiliyor."

Hint hayat arkadaşı Gulu Lalvani'den olan oğlu Zoran Lalvani ile ilgili daha önce açıklama yapan Pekkan’ın "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı. Fakat ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemez. Günde 45 gazete okuyor." sözleri gündem olmuştu.