Semra Dinçer, kansere yenildi

Oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini, Haluk Levent duyurdu.

Yıllar önce yayınlanan Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Kırmızı Oda'da rol alan usta oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu.

“2 KEZ EV TUTULDU SAYISIZ OPERASYON YAPTIRILDI”

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, “Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D. olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.” dedi.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer, "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Birçok dizi ve sinema filminde roller alan oyuncu, başarılı performanslarıyla her daim adından söz ettirdi.

Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.