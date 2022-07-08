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    Sencar Sağdıç vefat etti

    Türk sinemasının emektar oyuncusu Sencar Sağdıç, 68 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 13:40
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    Sencar Sağdıç vefat etti

    'Kosmos', 'Ahlat Ağacı' ve 'Babam ve Oğlum' başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Sencar Sağdıç, 68 yaşında yaşamını yitirdi.

    Usta oyuncuyla ilgili vefat haberini İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesabından "Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız.

    "Oynadığı filmlerle hatırlayacağız"

    Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız" mesajıyla duyuruldu.

    Doğu Demirkol'la birlikte rol aldığı Ahlat Ağacı filmiyle hafızalarda yer edinen Sağdıç, dün İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Sencar Sağdıç vefat etti #1


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