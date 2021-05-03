Senem Kuyucuoğlu çatıya çıktı

Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı'ndaki evinin terasında güneş banyosu yaptı.

Güzel havanın tadını çıkaran 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, havanın sıcaklığını fırsat bilerek güneşlendi.

Pandemi döneminde tam kapanma formülünü bulan Kuyucuoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuyucuoğlu, kadın sevgilisi ve geleceği hakkında konuşmuştu. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan model, iş hayatına atıldığını söylemişti.

"FOTOĞRAF DOĞRU"

Eski Türkiye güzeli, "Bir prodüksiyon şirketine ortak oldum. Reklam çekimleri, fotoğraf ve montaj gibi işlerle uğraşıyorum.

Evet, öpüştüğümüz doğrudur. Kendisi benim sevgilim olur. Nişantaşı'nda aynı evde yaşıyoruz. Bana göre çok iyi bir kız ve aynı zamanda onu çok kıskanıyorum.

"YARI RUS, YARI İRANLI"

Yarı Rus, yarı İranlı ve adı da Medis Mir. Onunla ortak bir iç çamaşırı markası da kurduk. Hedefimiz dünyaya açılmak." ifadelerini kullanmıştı.