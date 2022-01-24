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    Şener Şen ve İlyas Salman barıştı

    Bir süredir küs oldukları bilinen iki usta oyuncu Şener Şen ile İlyas Salman barıştı. Barışma fotoğrafını Salman, sosyal medya hesabında paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 16:16
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    Şener Şen ve İlyas Salman barıştı

    Aralarının açık olduğu bilinen sinemanın iki usta oyuncusu Şener Şen ile İlyas Salman barış sağladı…

    Birlikte Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, küslüğü sonlandırdı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    Şener Şen, İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti.

    Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan ve Twitter’dan paylaşan Salman, “Kırk altı yıllık dostum gelmiş.” notunu düştü.

    İki oyuncu, Salman'ın ödüllerinin önünde gülümseyerek poz verdi.

    Şener Şen ve İlyas Salman barıştı #1

    HAYRANLARI DAHA ÇOK SEVİNDİ

    İkilinin barışmaları hayranlarının da takdirini kazandı.

    Paylaşımın altına “Gerçek dost gerçek sanatçı gerçek insanlarsınız. Ömrünüz uzun olsun”, “İkiniz de çok değerlisiniz”, “Valla diyecek bir şey bulamıyorum. Harika bir foto, iki muhteşem ikili”, “Aman hocam dikkat minibüsü sakla”, “Allah uzun ömürler versin ustalarımıza” şeklinde yorumlar yapıldı.

    Şener Şen ve İlyas Salman barıştı #2

    Şener Şen ve İlyas Salman barıştı #3

    Şener Şen ve İlyas Salman barıştı #4


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