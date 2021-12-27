Seray Sever, hamile

48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı.

2018 yılında Eray Sünbül nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 4 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Hatta 48 yaşındaki Sever ikiz bebek bekliyor. Ünlü isimden magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

"AŞKIN MEYVESİ"

Daha önce yaptığı bir açıklamada çocuk isteğiyle ilgili konuşan ünlü sunucu, "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarf ediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum" demişti.