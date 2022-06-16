Seray Sever, ikiz bebeklerini paylaştı

Geçen nisan ayında anne olan Seray Sever, ikiz bebekleriyle ilk kez objektif karşısına geçti.

49 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü çift, iki ay önce ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İkizleri gösterdi

Sever, 39 yaşındaki eşi ve ikizleriyle objektif karşısına geçerek çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Sever, ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

"Nefesim"

Sever, ikizlerinin fotoğraflarını, “Allah’ım nazarlardan korusun. Alya’m ve Sofia’m. Nefesim, kalp atışım kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor. Rabbim bütün evlatlarımızı korusun, bizlere bağışlasın. Bizleri de onlara.” notuyla paylaştı.