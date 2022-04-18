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    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı

    İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever, hamileliğiyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:20
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    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı

    Eray Sünbül ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz bebeklerini dünyaya getirmek için sabırsızlanıyor. Uzun süredir Bodrum’da olan Seray Sever, doğuma günler kala İstanbul’a geldi.

    Sekiz buçuk aylık hamile olan Seray Sever, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sever, doğumu sayılı günler kaldığını belirtti.

    "Çok emek verdik"

    Geçtiğimiz aralık ayında "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi." diyerek hamile olduğunu duyuran Seray Sever, basın mensuplarının, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğullarının doğduğunu söylemesi üzerine çok sevindi.

    Kurt Efe'nin dünyaya geldiğini öğrenen ünlü sunucu, "Çok güzel haber verdiniz, iyi ki söylediniz. Benim ikizlerime kavuşmama da bir hafta kaldı, çok heyecanlıyız.” açıklamasını yaptı.

    Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı #1Seray Sever: İkizlerime kavuşmama az kaldı #2


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