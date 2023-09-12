Seray Sever ikizlerini paylaştı 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen sunucu Seray Sever, bebeklerini gösterdi.

ensonhaber.com

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Seray Sever, 2018’de Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.

Sever (50), 19 Nisan 2022 tarihinde ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak, ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

“Aşklarım”

Ünlü oyuncu, önceki gün bir buçuk yaşındaki ikizleri Sofia ve Alya ile poz verdi. Bu kareyi de “Aşklarım” notuyla paylaştı.

"Maşallah Seray Hanım"

Sosyal medya kullanıcıları, "Maşallah Seray Hanım büyüdüler. Tabii bir de size sormak lazım" yorumunda bulundu.