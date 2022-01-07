Seray Sever: Kendimi eve kapattım

48 yaşındaki ikiz bebeklerine hamile kalan oyuncu Seray Sever, doğuma kadar evden çıkmayacağını söyledi.

4 yıl önce Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever'in bebek özlemi son bulmuş ünlü sanatçı hamile olduğunu duyurmuştu. 48 yaşında hamile kalan Sever, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

ANNE ADAYLARINI UYARDI

Şu sıralar Bodrum'da hayatını sürdüren Sever, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak kardeşi Soner Sever ile fotoğrafını yayınlayan sanatçı altına, 'Kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan muzdarip. Bu arada biz de şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım çok az kişiyle temastayım ve ful sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat! Allah'ım korusun.

"CİNSİYETLER KIZ GÖRÜNÜYOR"

Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Doktorlarla görüştüm, birtakım süreçlerden geçtim. Çok dua ettik Allah da nasip etti. Çok başındayız, duyulsun istemiyordum ama duyuldu. Şu an Bodrum'dayız... Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Ben hep ikiz bebek istiyordum. Allah şu ana kadar gönlümüze göre verdi. Kolay aşamalardan geçmedik, çok çabaladık. Şimdi bebeklere konsantreyiz, değişik bir ruh haline girdik. Çok dikkatliyiz... Cinsiyetleri şu an kız görünüyor ama ilerleyen süreçte ne olur bilemiyorum. Sekiz, dokuz kez bebek için denedik ama olmadı. Vücudum çok yoruldu. 2 yıl ara vermiştim, bazen vücudu rahat bırakmak lazım. Umutsuzluğa düştüğüm anlar da oldu. Ama şimdi çok mutuyuz. Çok güzel bir duyguymuş, işime gücüme konsantre olduğun için çok ertelemiştim bu aşamaya gelmek bile benim için çok kıymetli. Adaklarım vardı, onları yerine getireceğiz. Kızlarının birinin adı Sofia diğerinin daha belli değil." notunu düştü.

Seray Sever 2018 yılının nisan ayında büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlenmişti.