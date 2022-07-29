Seray Sever, yabancı dadıların maaşına isyan etti

3 ay önce ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever, dadı ücretlerine tepki gösterdi. Ünlü sunucu, “Yabancı dadılar 1500 dolardan kapıyı açıyor. Her şey uçmuş gidiyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde oğulları Kurt Efe’yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bakıcı tuttu.

Çiftin tuttukları bakıcıya ödedikleri ücret iste dudak uçuklattı.

Sosyal medyaya düşen rakamlara göre gözde çift dadıya aylık 45 bin TL ödeyecek.

Dadı maaşından dert yandı

Bu rakam, 3 ay önce ikiz bebekleri olan Seray Sever’i de adeta isyan ettirdi.

2018'de Eray Sünbül ile evlenen ve ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan sunucu, dadı maaşından dert yandı.

“Yabancı dadılar 27 bin TL’den kapıyı açıyor”

İstenen yüksek ücretlere dikkat çeken ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sever, “İkizleri düşünün... Yabancı dadılar 1.500 dolardan (27 bin TL) kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor.” ifadelerini kullandı.