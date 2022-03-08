Seray Sever'in babası Tamer Sever vefat etti

Seray Sever'in babası Tamer Sever vefat etti

İkiz bebek bekleyen Seray Sever, geçtiğimiz hafta dua istediği babasını kaybetti.

Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den ikiz kız bebeklere hamile olan Seray Sever, acı günü. Ünlü oyuncunun koronavirse yakalanan 74 yaşındaki babası Tamer Sever hayatını kaybetti.

DUA İSTEMİŞTİ

Sever, geçen hafta babasının koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini dile getirmiş takipçilerinden dua istemişti.

49'ncu yaşını sosyal medya hesabından yaptığı karelerle kutlayan Sever, babasıyla olan karelerine de yer vererek kötü haberi duyurmuştu.