Seray Sever'in ikizleri bir yaşına girdi Geçtiğimiz yıl Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever'in kızları önceki gün bir yaşına bastı.

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Eşi Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seray Sever, geçtiğimiz yıl ikiz kızları Sofia ve Alya'yı dünyaya getirmişti.

8 kez tüp bebek denedi

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü isim, zorlu bir sürecin ardından Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yapmıştı.

Seray Sever'in minik kızları bir yaşına bastı. Alya ve Sofia için temalı bir parti organize eden ünlü sunucu, doğum gününden bir videoyu da Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

"İyi ki geldiniz minnoşlarım"

Sever, kızlarının doğum gününde çekilen videoyu, "Allah'ımın nimetleri Sofia'm ve Alya'm bugün bir yaşındalar. Rabbime sonsuz şükürler olsun. En kıymetlilerim sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, bolluk bereketleriyle büyüsünler. Rabbimin lütfuyla kolaylıkla tüm hayallerine hayırlısıyla kavuşsunlar. Allah'ım nazarlardan korusun. İyi ki geldiniz minnoşlarım" notuyla yayınladı.

Seray Sever'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma; çok sayıda takipçisinden yorum ve beğeni yağdı.