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    Seray Sever'in ikizleri doğdu

    49 yaşında hamile kalan Seray Sever'in ikiz bebekleri dünyaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:07
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    Seray Sever'in ikizleri doğdu

    2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever anne oldu.

    Sezaryen doğum yapan Sever, ikiz bebeklerine kavuştu. Çift kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi.

    "Çok emek verdik"

    Geçtiğimiz aralık ayında röportaj veren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi." demişti.

    Seray Sever in ikizleri doğdu #1

    Seray Sever in ikizleri doğdu #2


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