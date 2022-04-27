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    Seray Sever'in ikizlerinden biri kuvözde

    Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 15:10
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    Seray Sever'in ikizlerinden biri kuvözde

    4 yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, 49 yaşında anne oldu.

    İkizlerine Sofia ve Alya isimlerini veren ve zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, yaşadıklarını anlattı.

    Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu:

    "İkizlerden biri yanımda"

    "Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz."

    Heyecan içerisinde olduğunu belirten Sever, "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün ilk defa altını değiştirdim" ifadelerini kullandı.

    Seray Sever in ikizlerinden biri kuvözde #1

    Seray Sever in ikizlerinden biri kuvözde #2


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