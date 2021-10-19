Seray Sever'in tekne pozu

Seray Sever'in 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne pozuna beğeni yağdı.

Seray Sever, jüri üyeliği yaptığı programın tamamen bitmesinin ardından soluğu kocasının yanında aldı.

10 YAŞ KÜÇÜK

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu paylaşan Seray Sever, son olarak tekne pozuyla dikkat çekti. Eşiyle teknede verdiği pozu paylaşan Sever, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"YILIN ÇİFTİ"

Sever'in hayranları bu paylaşıma "Yılın çifti seçilmelisiniz" yorumlarında bulundu.