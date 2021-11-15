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    Sercan Yıldırım nişanlandı

    Eski Şanlıurfasporlu futbolcu Sercan Yıldırım yoga spor eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 07:21
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 07:24
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    Sercan Yıldırım nişanlandı

    Survivor yarışmasıyla ünlenen futbolcu Sercan Yıldırım, spor eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandı.

    Görkemli bir törenle nişanlanan çift, nişandaki mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı.

    ÖNCE EVLENECEK

    Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada "Survivor All Star" yarışmasına düğünden sonra gideceğini söylemişti.

    Esnek vücuduyla dikkat çeken Nihan Yönel'in, kendisine ait bir yoga stüdyosu var.

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