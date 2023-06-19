Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel ayrıldı İlk görüşte aşık olduğu yoga hocası Nihan Yönel ile 2021 yılında nikah masasına oturan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, kötü haberi verdi. Yıldırım, 2 yıllık evliliklerinin bittiğini açıkladı.

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Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Bursaspor gibi takımların formasını terleten Sercan Yıldırım ile yoga hocası Nihan Yönel, 2021 yılında evlendi.

Yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı görkemli bir törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftten kötü haber geldi.

Mutluluk, 2 yıl sürdü

Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan ikiliden Yıldırım, bu kez üzücü gelişmeyi duyurdu.

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan eski milli futbolcu Yıldırım, 2 yıllık eşi ile ayrıldıklarını açıkladı.

"Fikir ayrılıklarını çözüme kavuşturamadık"

Ayrılık nedenini açıklayan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim...

Fotoğraflar silindi

Sercan Yıldırım, Instagram hesabından Nihan Yönel'le olan tüm fotoğrafları da sildi.

Aynı şekilde paylaşımları silen Yönel ise ayrılık kararıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

İlk görüşte aşk...

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: