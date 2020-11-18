Serdar Aziz, yeni arabasını göstermedi

Otomobil tutkunu futbolcular arasında yer alan Serdar Aziz, otomobilini yeniledi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi.

2.5 milyon TL verdiği Porsche'nin Taycan Turbo s modeli ile AVM’ye gelen Aziz, aracının görüntülenmesini istemedi.

"NAZARDAN KORKUYORUM"

Aziz, “Bu araba benim favorim oldu. Fakat daha yeni olduğu için fotoğrafları ortaya çıkmasın şimdilik, nazardan çok korkarım.” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda başka bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü futbolcu, Porsche'sinin yine görüntülenmesini istememişti. Ancak bütün uğraşlara rağmen Aziz, yeni oyuncağıyla objektiflere yansımıştı.