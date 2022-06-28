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    Serdar Gökhan: Cüneyt Arkın'ın ölümü beni yıktı

    Cüneyt Arkın'ın Yeşilçam'daki en dişli rakibi Serdar Gökhan, Arkın'ın ölüm haberi sonrası adeta yıkıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:48
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    Serdar Gökhan: Cüneyt Arkın'ın ölümü beni yıktı

    85 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün gece kalbi durduğu için hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası Yeşilçam'daki en dişli rakibi Serdar Gökhan, canlı yayında zor anlar yaşadı.

    Cüneyt Arkın ile pek çok filmde yer alan usta oyuncu Serdar Gökhan, açıklamasında şunları söyledi:

    "Yıkıldım"

    "Cüneyt Arkın ile güzel bir rekabet içinde tarihi filmler yaptık. Mesleğini bırakıp yaşamı boyunca sinemayla ilgilendi.

    Yeni nesilden Yeşilçam oyuncularını dolduracak yetenekler yetişmiyor. Çok ince ve yufka yürekli bir insandı. Her şey dilindeydi.

    Karşılıklı rol yaptığımız zaman daha iyi rol yapma derdindeydik. Yolda öğrendim, yıkıldım.

    "Dilim damağım kurudu"

    Dilim damağım kurudu. Araba kullanıyordum kenara çektim. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."

    Serdar Gökhan: Cüneyt Arkın'ın ölümü beni yıktı ViDEO

    Serdar Gökhan: Cüneyt Arkın ın ölümü beni yıktı #1

    Serdar Gökhan: Cüneyt Arkın ın ölümü beni yıktı #2


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