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    Serdar Ortaç: 15 milyon lira borç ödedim

    Serdar Ortaç: 15 milyon lira borç ödedim

    Uzun yıllardır kumar borçlarını sıfırlamak için mücadele veren şarkıcı Serdar Ortaç, toparlanmaya çalışıyor.
    • 12.06.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 12:13
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    Zaman zaman borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç zor zamanlar geçiriyor...

    Önceki yıllarda kumar yüzünden mal varlığının büyük bir kısmını kaybeden şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'a da 600 bin TL'lik nafaka borcu ödedi.

    Her röportajında yaşananlar yüzünden büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren Serdar Ortaç, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    "Borçlar belimi büktü"

    Yaz dönemine girilmesiyle her yıl şarkı çıkaran Sertaç, "Borçlar belimi büktü" diyerek bu yıl şarkı yapamadığını söyledi.

    "15 milyon lira ödedim"

    15 milyon lira borç ödediğini belirten Ortaç, "Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım." dedi.

    Ortaç; maddi sıkıntılar sebebiyle tüm şarkılarının telif haklarını satma yoluna gitmişti. Şarkıcının, beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı öne sürülmüştü.

    Serdar Ortaç: 15 milyon lira borç ödedim #1

    Serdar Ortaç: 15 milyon lira borç ödedim #2

    Serdar Ortaç: 15 milyon lira borç ödedim #3


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