Beşiktaş camiasından bir kez daha özür dileyen Serdar Ortaç, "Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile" diyerek tepkileri haklı bulduğunu söyledi.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası siyah-beyazlılar hakkında hakaret içeren sözler kullanan şarkıcı Serdar Ortaç, bir kez daha özür diledi.

TV100'de Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası adlı programa bağlanan Ortaç, "Çok üzüldüm bu olaya sabaha kadar uyumadım. Konserlerin 2 tanesini iptal ettim. Çok büyük terbiyesizlik ettim. Çok pişmanım" dedi.

"İÇKİ TÜM KÖTÜLÜKLERİN ANASI"

"İçkili ortamda insan bazen ne diyeceğini şaşırıyormuş. İçki içmemeliydim sahnede. İçki tüm kötülüklerin anası. Büyük hata" ifadesini kullanan Ortaç, şöyle devam etti:

"BİR DAHA ASLA SAHNEDE İÇKİ İÇMEYECEĞİM"

"Artık yapacak tek bir şey kaldı. Beşiktaş camiası, taraftarı, sayın başkan, 30 senelik dostum Sergen beni affetsin diye dua edeceğim. Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile."

Serdar Ortaç: Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim



"SEVMEDİĞİM HALDE İÇİYORUM"

Ortaç, Şener'in "İçkiliydin değil mi sahnede?" şeklindeki sorusu üzerine "Evet, biraz almıştım alkol. Çünkü milletle aynı seviyeye gelmek için ben de içiyorum. Sevmediğim halde. Kardeşim sever mesela, ben sevmem. MS ilaçları bir ton, onun üzerine alkol" yanıtını verdi.

Serdar Ortaç'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

"SERGEN UMURSAMAZ"

Ortaç, "30 yıllık arkadaşım" dediği Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la bu konuda görüşmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Bence Sergen'in şu an böyle bir konuya ayıracak vakti yoktur. Adamın başında bir sürü derdi var. Maçı var, Ajax var. Bir sürü sakatlık geçiren oyuncular var. Sanmıyorum açıp Twitter'ı 'Serdar Ortaç böyle düşünmüş' diye. Umursamaz. Görünce kızar belki, mesaj atar, bilmiyorum. Ama başkana çok ayıp oldu. Başkan beni izlemeye gelirdi. Bir sürü insana ayıp oldu."

"ÇEBİ'NİN YANINA GİDİP ÖZÜR DİLERİM"

Ortaç, Şener'in "Başkanla (Ahmet Nur Çebi) bir gün karşılaşsan, özür diler misin?" sorusu üzerine "Gidip yanına özür dilerim 'Baba beni affet' diye. Böyle bir şey için silmez herhalde" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarların tepkisine de değinen Ortaç, "Haklılar gibi. Adam orada sahnede takımlarının başarısızlığıyla ilgili konuşmuş. Ben de derim 'Ne konuşuyorsun?' diye. Bir anlık sinirle yapabilirler, haklılar" diye konuştu.

Kulübün dava açmasını da haklı bulduğunu belirten Ortaç “Suçluyum, davayı kazanırlarsa cezamı çekeceğim” dedi.