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    Serdar Ortaç: Bir tek Seçil mutlu

    Ünlü popçu Serdar Ortaç, karantina günlerinin geri gelmesinden dolayı mutsuz.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 07:26
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    Serdar Ortaç: Bir tek Seçil mutlu

    Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile Boğaz'da bisiklet turu yaptı.  Bebek'te mola veren Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür waffle sırası beklerken objektiflere takıldı.

    "VAKİT YOK"

    Pandemi kısıtlamalarının yeniden gelmesiyle 'Serdar Ortaç canlı yayınlarına yeniden başlayacak mı?' sorusu merak konusu olmuştu.

    Ortaç, "Canlı yayına vakit kalırsa yapacağım. Daha yeni uyandım. Hayat yine durdu. Kimsenin müzik dinleyecek hali yok. Bir tek Seçil mutlu" diye konuştu.

    Serdar Ortaç: Bir tek Seçil mutlu #1

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