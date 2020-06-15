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    Serdar Ortaç: Cebimdeki parayı veriyorum

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahilde spor yaparken yanına gelen hayranlarına para verdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 14:20
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    Serdar Ortaç: Cebimdeki parayı veriyorum

    Sporunu aksatmayan şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam İstinye'de objektiflere yansıdı.

    "GECE SPORUMU YAPTIM"

    Sağlıklı bir yaşam için sporunu bırakmadığını söyleyen Ortaç, "Gece sporumu yaptım, geldim. Üç saattir yoldayım, bayağı bir yorucu oldu. Bisikletimle dolaşırken halk ile iç içe oluyorum. Selam veriyorlar, durup onlarla bir çay içiyorum. Özellikle balık tutanlarla durup, sohbet ediyorum." diye konuştu.

    "PARA VERİYORUM"

    Maddi sıkıntı yaşayan hayranlarının para istediğini söyleyenünlü şarkıcı, "Yanıma gelip para istiyorlar. Cebimde ne varsa veriyorum. Zaten yıllardır bu böyle" dedi.

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