Serdar Ortaç: Chloe coştu

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'nın evine haciz koydurduğunu söyledi.

Serdar Ortaç önceki gün Bebek’te görüntülendi. Maddi sıkıntılar yaşayan şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan’ın nafakası dışında tüm borçlarını kapattığını söyledi.

"BÖYLE YAPACAK BİR ŞEY OK"

Ortaç, Loughnan’ın açtığı dava sorulunca sitemli konuştu:

“Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koydurmuş. 600 bin lira borcum kalmış. Tabii ki ödeyeceğiz. İnsanlar böyle, yapacak bir şey yok.”