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Serdar Ortaç elinde kalan son lüks evini satışa çıkardı

Serdar Ortaç elinde kalan son lüks evini satışa çıkardı

Kumar borcuyla sık sık gündem olan başarılı şarkıcı, Boğaz manzaralı 4.9 milyon dolar değerindeki evini satışa çıkardı. Evin değeri ise şaşkınlık yarattı.