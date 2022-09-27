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    Serdar Ortaç elinde kalan son lüks evini satışa çıkardı

    Kumar borcuyla sık sık gündem olan başarılı şarkıcı, Boğaz manzaralı 4.9 milyon dolar değerindeki evini satışa çıkardı. Evin değeri ise şaşkınlık yarattı.
    • 27.09.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:46
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    Serdar Ortaç elinde kalan son lüks evini satışa çıkardı

    Son günlerde maddi açıdan zor günler geçiren şarkıcı Serdar Ortaç, borçlarıyla gündeme geliyor.

    Yaşadığı ilişkiler ve kumar nedeniyle borç batağına giren Ortaç, müzik kariyerinde de durgun zamanlar geçirmeye başladı.

    Elinde kalan son evini satışa çıkardı

    Son olarak ünlü şarkıcının, elinde kalan son evini de satışa çıkardığı öne sürüldü.

    4.9 milyon dolar değerinde olan evin, İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında bulunduğu iddia edildi.

    Boğaz manzaralı lüks ev

    Öte yandan Boğaz manzaralı konutun, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli ve  peyzajlı olduğu belirtildi.

    "Borçlar belimi büktü"

    Yaz aylarında "Borçlar belimi büktü." diyerek bu yıl şarkı yapamadığını söyleyen Ortaç, şarkılarını satarak 15 milyon lira borç ödediğini belirtti.

    Serdar Ortaç elinde kalan son lüks evini satışa çıkardı #1


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