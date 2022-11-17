Serdar Ortaç, eski karısı Chloe Loughnan'ın işlerine engel oldu

Serdar Ortaç, eski karısı Chloe Loughnan'ın işlerine engel oldu

İş için Türkiye'de anlaşmalar yapan ve Serdar Ortaç ile nafaka sorunları yaşayan Chloe Loughnan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü oyuncu Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

"Şeytan görsün"

Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti. Ortaç "Şeytan görsün yüzünü" dediği eski karısından intikam aldı.

İş için Türkiye'ye gelmişti

Boşandıktan sonra Türkiye'de sıkıntılar çekip İrlanda'ya giden Chloe'nin ülkesinde popülerliği olmadığından dolayı tekrar Türkiye'ye gelmesi de çok konuşulmuştu.

Türkiye'de iş anlaşmaları yapan modelin işlerinin bir kısmını Serdar Ortaç'ın engellediği iddia edildi. İstanbul'a dönen eski eşi Chloe'nin iddialara göre bazı işlerinin iptal olmasının sebebi Serdar Ortaç gösterildi.