Serdar Ortaç, evliliğe kapıyı kapattı: Kadınlarda korkuyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Pop müziğinin sevilen sesi Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce Chloe Loughnan ile yaptığı evlilikle uzun süre gündemde kalan Ortaç, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise net bir yanıt verdi.

EVLİLİĞE KAPIYI KAPATTI

Kadınlarla iletişim kurmakta zorlandığını belirten sanatçı, evliliğe kapılarını kapattığını söyledi.

"KADINLARDA KORKUYORUM"

Evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Ortaç, "Kadınları anlamak gerçekten zor. Bazen aynaya bakıp 'Ben bu kıza ne yapmış olabilirim?' diye kendimi sorguluyorum. Ne yapsak küsüyorlar, bu yüzden kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün belki bir uygulamadan biriyle tanışabilirim" diyerek yalnızlığa daha sıcak baktığının sinyallerini verdi." ifadelerini kullandı.