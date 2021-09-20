Serdar Ortaç, Hande Yener'i övdü

Dün akşam birlikte konser veren Hande Yener ile Serdar Ortaç, kameralar önünde birbirlerini yere göğe sığdıramadılar.

Hande Yener ile Serdar Ortaç, dün akşam aynı sahneyi paylaştı. Beraber sahneye çıkan şarkılar, birbirlerini öve öve bitiremedi.

"BEBEK GİBİSİN"

İkili, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdar Ortaç, Hande Yener’e “Bebek gibisin. Hiç değişmiyorsun” dedi.

"SEN KRALSIN"

Hande Yener ise sözlerine “Sen kralsın” diye başlayarak “Dünyaca ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup büyük şovlara imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. İkili buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük enerjiye bayılıyorum” şeklinde konuştu.