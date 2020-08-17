Serdar Ortaç: Hatalar yaptım

Geçtiğimiz günlerde bir küs bir barışık olduğu eski sevgilisine geri dönen Serdar Ortaç, aşkına övgü yağdırdı.

Chloe Loughnan ile olan 5 yıllık evliliği bitirdikten sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan ve ilişkileri bir küs bir barışık süren Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Sevgilisiyle bir mekandan çıkan Ortaç, açıklamalarıyla dikkat çekti.

"BİRLİKTE ŞARKILAR YAPIYORUZ"

Ortaç, mekandan kol kola çıktığı sevgilisi için "Benim en büyük destekçim oldu, her zaman yanımdaydı. Ben hatalar yaptım ama şimdi her şey çok güzel. Birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz." dedi.